Врачи спасли жизнь новорожденной весом 460 граммов в Петербурге

В Первой детской городской больнице Петербурга врачи смогли выходить недоношенного ребенка весом всего 460 граммов. Об этом сообщило издание «Петроград» со ссылкой на комитет здравоохранения Петербурга.

По словам медиков, эта девочка стала самым маленьким ребенком, которого выходили врачи стационара. На протяжении пяти месяцев ребенок находился в реанимации, после его перевели в отделение патологии новорожденных.

Сейчас девочка весит около 3006 граммов. Врачи разрешили родителям отправиться с ребенком домой, однако девочка будет оставаться под наблюдением специалистов некоторое время. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.