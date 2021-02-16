Врачи спасли москвича после пяти клинических смертей за ночь

Столичным врачам удалось спасти мужчину, который пять раз за ночь перенес клиническую смерть. Медики провели операцию на сердце, и теперь пациент идет на поправку.

Мужчина вызвал скорую после того, как почувствовал острую боль в районе сердца. Приехавшие медики зафиксировали первую клиническую смерть, сообщила в Telegram пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

По дороге в больницу у жителя столицы еще дважды останавливалось сердце. При этом врачам оба раза удавалось успешно реанимировать мужчину. Пациента привезли в больницу имени Виноградова. После госпитализации наступила еще одна клиническая смерть, а в пятый раз сердце остановилось уже на операционном столе.

«Удалось пациента вернуть к жизни. После этого наблюдали в условиях реанимации в течение суток. Далее четыре дня он был в кардиологическом отделении и был выписан в стабильном состоянии», — сообщил заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии Имад Мерай.

Врачи провели операцию на сердце и открыли артерию для поступления крови. По информации медицинского учреждения, сейчас 47-летний мужчина идет на поправку дома.