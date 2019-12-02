Врачи спасли беременную женщину после аварии с автобусом в Забайкалье

Врачам забайкальской краевой клинической больницы удалось спасти ребенка и его мать, которая находится на шестом месяце беременности. Женщина вместе с мужем ехала в слетевшем с моста автобусе.

«Сказали, что с ребенком все хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет», — цитирует РИА «Новости» мужа женщины Александра Чернявского.

Чернявский добавил, что вместе с семьей находится в больнице в Чите. Его состояние стабильное.

Мужчина рассказал, что автобус слетел с моста из-за того, что водитель не справился с заносом. Чернявский также сообщил, что после аварии помогал пассажирам выбираться из раздавленного транспортного средства.

Авария с междугородним автобусом произошла днем 1 декабря на трассе Чита — Сретенск в Забайкалье. Транспортное средство слетело с моста и упало на лед реки Куэнги. Погибли 19 человек, еще столько же пострадали. Среди погибших водитель и двое детей.

2 декабря в Сретенском районе объявили день траура. Уже известно, что забайкальские власти помогут семьям погибших и пострадавшим: по одному миллиону рублей выплатят родственникам за каждого погибшего, по 400 тысяч рублей — пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести.