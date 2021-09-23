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    23 сентября 2021, 16:09

    Врачи спасли 480-граммовую девочку в Архангельске

    Дарья Морозова

    Врачам в Архангельске удалось реанимировать новорожденную с весом всего 480 граммов. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    Уточняется, что у женщины случились преждевременные роды, в результате чего родилась девочка с очень низким весом.

    «Сразу после рождения малышка оказалась в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных», — рассказали в ведомстве.

    Ребенок находился под наблюдением врачей два месяца. После выписки девочка весила уже больше четырех килограммов.