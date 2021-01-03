Врачи составили правила посещения бани

Баня — один из популярных видов зимнего отдыха, давняя традиция для одних и экзотика для других. По словам врачей, посещение парной — нагрузка для организма. Чтобы выдержать ее без последствий, нужно следовать правилам.

Кому можно и нельзя в баню

Посещение парной противопоказано людям с повышенным давлением, имеющим различные кожные высыпания, тем, у кого диагностирована онкология, имеются нарушения в работе нервной системы. Нельзя в баню и при любых воспалительных процессах в организме, рассказал РИА «Новости» главврач московской поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

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В баню нельзя и с простудными заболеваниями в острой форме, особенно когда есть температура, сообщил он. Воздержаться от посещения нужно и беременным женщинам.

Пожилым людям нужно ходить в баню с осторожностью. В парной их не стоит оставлять без присмотра, отмечает врач.

Если противопоказаний для посещения парной нет, то баня несет определенную пользу. Мышцы прогреваются и расслабляются, также баня тренирует сосуды, позитивно влияет на нервную систему.

«Происходит не только глубокое очищение кожи, но и, в целом, детокс всего организма», — заявил Тяжельников.

Из парной в сугроб

«Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой — это традиция. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди», — отмечает врач.

Антон Денисов / РИА «Новости»

Резкое изменение температуры может вызвать спазм сосудов и сердечный приступ, предупреждает собеседник.

Большим стрессом для организма будет посещение парилки с мороза. Тяжельников советует прогреваться постепенно и дольше сидеть в предбаннике. Вначале заходить в парную совсем на короткое время, а затем увеличивать время.

Перед походом в баню врач советует измерить давление тем, у кого оно может повыситься.

А в парилке при первых признаках дискомфорта нужно выйти, остыть и выпить воды.

Алкоголь и еда в бане

Главный внештатный нарколог Минздарва Евгений Брюн заявил агентству, что баня не совместима с алкоголем, физическими нагрузками или обильной едой.

«Она, как первая любовь, не терпит конкуренции», — отметил специалист.

При употреблении алкоголя в бане может не выдержать сердце. Брюн советует до похода в баню не пить в течение нескольких дней.

«Как минимум три дня должно пройти после употребления алкоголя, чтобы идти в баню. Это мое мнение», — заявил нарколог.

Сергей Пивоваров / РИА «Новости»

Главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова отметила, что перед баней, как и перед тренировкой нельзя наедаться. После основного приема пищи должно пройти не менее полутора — двух часов.

Но и натощак посещать парную тоже не рекомендуется. Лучше сделать небольшой перекус.

Между походами в парилку не есть не стоит, а пить необходимо. Лучше всего подойдет обычная питьевая вода, вместо нее можно использовать некрепкий чай с травами, лимоном, ягодами.

Крепкий чай и кофе вредны во время банных процедур из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему.