Врачи сообщили об отсутствии угрозы для жизни спасенного пассажира Ми-2

Пострадавший при крушении Ми-2 в Удмуртии пассажир будет жить. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщил заведующий отделением реанимации первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

«Пострадавший поступил ночью. <…> Состояние на данный момент у него тяжелое, но стабильное. В данный момент угрозы для его жизни я не вижу», — процитировал ТАСС Тверитнева.

Врач сообщил, что у пострадавшего пассажира серьезный перелом таза, перелом верхней конечности — локтя, общее переохлаждение. У него диагностировали обморожение, но с этим медикам уже удалось справиться. Это значит, что ампутации удастся избежать.

Вертолет Ми-2 разбился рядом с селом Азино в Завьяловском районе Удмуртии. На борту находились два человека, обоим удалось сначала выжить, но прибывшие на место крушения спасатели сообщили о смерти одного человека. Следователи возбудили уголовное дело.

Пилот и пассажир ждали помощь около 10 часов. Они подали сигнал бедствия, но не могли точно сориентировать спасателей, утверждая, что находятся у дороги. Тем временем температура на улице в Удмуртии опустилась ниже 10 градусов мороза. Пилот, общавшийся со спасателями, говорил, что им очень холодно.

Пассажир, которого удалось спасти, прибыл к медикам в шоковом состоянии.