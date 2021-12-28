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    28 декабря 2021, 11:07

    Врачи сообщили об отсутствии угрозы для жизни спасенного пассажира Ми-2

    Врачи в Удмуртии сообщили об отсутствии угрозы для жизни спасенного пассажира Ми-2

    Юлия Булыгина

    Пострадавший при крушении Ми-2 в Удмуртии пассажир будет жить. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщил заведующий отделением реанимации первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

    Врачи сообщили об отсутствии угрозы для жизни спасенного пассажира Ми-2

    «Пострадавший поступил ночью. <…> Состояние на данный момент у него тяжелое, но стабильное. В данный момент угрозы для его жизни я не вижу», — процитировал ТАСС Тверитнева.

    Врач сообщил, что у пострадавшего пассажира серьезный перелом таза, перелом верхней конечности — локтя, общее переохлаждение. У него диагностировали обморожение, но с этим медикам уже удалось справиться. Это значит, что ампутации удастся избежать.

    Вертолет Ми-2 разбился рядом с селом Азино в Завьяловском районе Удмуртии. На борту находились два человека, обоим удалось сначала выжить, но прибывшие на место крушения спасатели сообщили о смерти одного человека. Следователи возбудили уголовное дело.

    Пилот и пассажир ждали помощь около 10 часов. Они подали сигнал бедствия, но не могли точно сориентировать спасателей, утверждая, что находятся у дороги. Тем временем температура на улице в Удмуртии опустилась ниже 10 градусов мороза. Пилот, общавшийся со спасателями, говорил, что им очень холодно.

    Пассажир, которого удалось спасти, прибыл к медикам в шоковом состоянии.