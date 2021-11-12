Врачи скорой в Приамурье превратили носилки в санки и прокатили пациента по льду

Обрушившийся на Хабаровский край ледяной дождь заставил медиков скорой в Амурске работать в экстремальных условиях. Приехав на вызов, они были вынуждены катить пациента к служебному автомобилю на носилках, как на санках.

По словам местной жительницы, на дорогах в городе сейчас творится настоящий кошмар. По ее мнению, если бы врачи несли пациента на носилках обычным образом, то это могло обернуться падением их самих и больного, которому была нужна помощь, написало местное издание Dvhab.ru.

Врачи предварительно заручились разрешением человека, которому нужна была госпитализация, и мужчина не возражал.

В Минздраве Хабаровского края изданию заявили, что когда врачи работают в нестандартных условиях, им приходится быстро принимать решения, и в данному случае они поступили правильно и ответственно. У скорой просто не было другого варианта, потому что коммунальные службы не очистили дорогу ото льда.

«Такой метод транспортировки от дома до машины был единственным безопасным. <…> Случай в Амурске в очередной раз демонстрирует высокий уровень подготовки медицинских кадров к работе в экстремальных условиях», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что пациент, которого прокатили по льду, в итоге получил всю необходимую помощь, которая ему требовалась.