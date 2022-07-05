Врачи скорой помощи Петербурга озадачились проблемой падения детей из окон

Скорая помощь в Санкт-Петербурге 34 раза выезжала на падение детей из окон с начала 2022 года. Медики отметили, что шесть случаев оказались со смертельным исходом. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Городскую станцию скорой медицинской помощи.

По словам врачей, особенно острой проблема в городе стала с приходом аномальной жары. Едва ли не каждый день они фиксируют подобные трагические случаи.

Родителям напоминают, что нельзя оставлять ребенка дома одного даже на несколько секунд. Правозащитники советуют устанавливать на окна замки, предупреждающие их открывание.

На данный момент в городских стационарах в тяжелом состоянии находятся 28 детей, выпавших из окон.