Врачи скорой помощи массово уволились на Урале

Одно из заявлений уже подписано. А с докторами, которые подали еще четыре, сейчас ведут переговоры.

Причиной своего решения врачи назвали низкие зарплаты. Медики создали коллективное обращение на имя главного врача районной больницы, в котором просили выполнить ряд их условий. Среди них сохранение денежных выплат за стаж, увеличение суммы доплаты за ночные дежурства с 20 до 100%, а также доплата за специальную оценку условий труда.

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В ответ на коллективное обращение руководство октябрьской РБ внесло собственное предложение: врачам пообещали увеличить стимулирующую часть зарплаты с 30 до 85%. Как минимум один врач не намерен на них соглашаться.

В свою очередь в Минздраве региона изданию сообщили, что никаких зарплатных нарушений за время неоднократных проверок обнаружено не было. Там также подчеркнули, что работодатель принял все необходимые меры для решения вопроса.

«Несмотря на конфликт, станция продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи», — отметили в Минздраве Челябинской области.

В прошлый раз заявления об увольнении написали 12 медсестер из больницы под Владимиром. Они были недовольны сокращением стимулирующих выплат. Еще раньше — хирурги из Нижнего Тагила, которых не устраивали правовая незащищенность перед пациентами и большие нагрузки.