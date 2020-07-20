Врачи Сеченовского университета рассказали о состоянии испытателей вакцины

Врачи Сеченовского университета отправили домой вторую группу добровольцев. Все пациенты получили две дозы препарата от коронавируса и перенесли вакцинацию хорошо.

«Мы выписываем сегодня ребят второй группы в количестве 20 человек, которые получили вакцинацию дважды», — привело РИА «Новости» слова руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук.

Она добавила, что у некоторых добровольцев были нежелательные лекарственные реакции на препарат. При этом количество симптомов снизилось после второго ведения вакцины. Степень тяжести реакции была легкой, поэтому вмешательство врачей не потребовалось.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов уточнил, что добровольцы перенесли вакцинацию «хорошо, у двух только была головная боль и небольшое повышение температуры». Сейчас медики обрабатывают данные, которые позже передадут в Минздрав. После предоставления информации министерство примет решение о применении вакцины.

Первую группу добровольцев выписали из Сеченовского университета 15 июля. Препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания начали проводить на добровольцах в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны.