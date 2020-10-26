Врачи ростовской больницы сообщали о перебоях с подачей кислорода

Врачи ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, где 12 октября скончались пациенты с коронавирусом, подавали рапорт об отключении кислорода. При этом с поставкой кислородных баллонов проблем не было.

Об этом рассказала в ходе брифинга начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

«Да, нам поступили данные в ходе проверки, [был] рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение. Но этот факт могут проверить, тем более это в красной зоне, только следственные органы, которые сейчас этим вопросом занимаются в полном объеме», — приводит ТАСС слова Левицкой.

При этом в ходе проверки выяснилось, что проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было, добавила она.

«По объяснительным, которые нам давали: со стороны технической службы была объяснительная о том, что перебоев с подачей кислорода не было. В то же время также от исполняющего обязанности руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что все-таки перебои какие-то были», — отметила Левицкая.

По ее словам, в больнице одновременно скончались пять пациентов с COVID-19, а не 13, как ранее сообщали СМИ. Она объяснила, что «13 пациентов — это были смерти, к сожалению, в течение дня».

Сегодня днем стало известно, что главный врач городской больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов умер в ковидном госпитале в медучреждении которым руководил. Он попал в госпиталь еще 13 октября. Когда врачу стало лучше, по его просьбе его перевели в другую больницу. Позже его состояние ухудшилось. Юрий Дронов умер на 60-м году жизни.

Ранее СМИ сообщали, что в горбольнице № 20 13 человек умерли от нехватки кислорода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию.