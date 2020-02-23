Врачи российской больницы устроили обед с шампанским, пока за дверью стояла очередь родителей с детьми

Женщины с детьми пришли на прием к врачам в одну из больниц в Кабардино-Балкарии. Помощи они так и не получили, зато застали медиков за обедом с шампанским. Мать одного из детей отправилась жаловаться заведующей, но та покупала духи в своем кабинете. Похоже, что в этой больнице все сотрудники занимаются всем чем угодно, но не своими обязанностями. Ситуацией занялись в региональном министерстве здравоохранения.

Причиной проверки стало видео женщины, которая пришла на прием со своим ребенком в Терскую районную больницу. Попасть ко врачу у нее не получилось, потому что медики устроили обед с шампанским. Женщина решила снять все происходящее на телефон.

Сначала она запечатлела врачей, которые ели в кабинете, а затем матерей, ждущих приема в коридоре. Автор ролика акцентировала внимание на том, что в тот момент было 11:00.

Не добившись никаких объяснений, она пошла к заведующей. Войдя в кабинет, она увидела женщину, которая разложила коробки с духами . Посетительница заявила, что тоже пришла на прием, но только вот якобы ребенок остался в машине.

«Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве пообещали также провести проверку в медучреждении. Если будут выявлены замечания, то будут приняты меры и в отношении руководства центральной районной больницы.