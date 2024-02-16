Общество 16 февраля 2024, 13:54 Врачи РДКБ вылечили редкий «двойной рак» у 16-летней девушки

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Врачам Российской детской клинической больницы (РДКБ) удалось вылечить редкий «двойной рак» у 16-летней Жаннет. Такие случаи болезни встречаются раз в несколько лет, сообщил и. о. заведующего отделением гематологии и химиотерапии Михаил Антошин в беседе со «Звездой».

Первый диагноз, остеосаркому (рак костей), девушке поставили в 2021 году. Спустя полгода после лечения врачи выявили ухудшения показателей и обнаружили у пациентки рак крови. Благодаря новейшим разработкам и терапии Жаннет победила «двойной рак».

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«Вторичные лейкозы — это достаточно редкая ситуация, когда после первого заболевания то ли на фоне лечения, то ли на фоне еще каких-то дефицитов иммунитета развивается вторая опухоль», — отметил Антошин.