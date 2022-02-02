Врачи рассказали об успехах лечения и профилактики COVID-19

С начала пандемии коронавируса нагрузка на врачей России выросла в пять раз. Медики из разных уголков страны и мира объединяются, чтобы делиться своим опытом. Почти каждый день в России новые антирекорды по ковиду.

Заместитель главного врача Городской клинической больницы № 24 департамента здравоохранения Москвы Сергей Зырянов рассказал, что есть и возможности, и сложности лечения.

«Мы на сегодняшний день обладаем всеми возможностями для лечения наших пациентов, но упираешься в тупик. Приходишь к ситуации, когда не знаешь, что сделать дополнительно, чтобы пациенту в реанимации стало лучше», — поделился он.

По мнению медиков, «омикрон» разбушевался и в первую очередь наносит удар тем, кто на передовой, поэтому вакцинированные медики защищаются от инфекции дополнительно.

«С марта 2020 года в качестве профилактики 52 сотрудника нашего отделения начали принимать препарат „Полиоксидоний“ ежедневно — длительным курсом с короткими перерывами», — сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов.

При том, что 52 сотрудника принимали «Полиоксидоний» постоянно, заболели двое.

Препарат восстанавливает и усиливает иммунитет, поэтому в Чувашии его добавили к терапии пациентов. К этому времени положительный опыт уже опубликовало медсообщество Словакии.

Там иммуномодулятор стал первым и единственным российским препаратом, который внесли в клинические рекомендации. Признание «Полиоксидоний» получил и в Минске. Сейчас его исследуют во Франции.

«Мы видим, каким образом он влияет на нормализацию динамики воспалительного иммунного ответа, снижает иммуноистощение, или иммуностарение. Мы видим связь между врожденным и приобретенным иммунитетом», — сказал профессор, врач-иммунолог Института рака святой Екатерины во Франции Жан-Франсуа Росси.

За 1,5 месяца «омикрон» стал доминирующим штаммом. Он передается быстрее, но переносится легче. Симптомы похожи на обычную простуду, плюс сильные боли в мышцах. Они могут остаться и после выздоровления. Легче «омикрон» переносят те, кто сделал вакцину.

«Мы видим, что возбудитель меняется. За этот месяц "омикрон" уже разделился на два подварианта. Нам пока нужно продолжать подготовленное отношение к той ситуации, в которой мы живем. Это пока еще соблюдение ограничительных мер в плане контактов, это пока еще маски в местах скопления людей. Это вакцинация для тех, кто еще не вакцинирован, и ревакцинация. Данные показывают — это работает в отношении "омикрона"», — отметил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения России в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов.

В России пик заболеваемости COVID-19, по мнению медиков, наступит к середине февраля.