Врачи рассказали о возможных причинах неуспеваемости школьников

Причиной неуспеваемости ребенка может стать стресс, а также мышечные зажимы. Об этом Общественной службе новостей рассказали нейрохирург Нина Вознесенская и психолог Александра Метальская.

Стресс провоцируют мышечные зажимы в шее, препятствуя нормальному кровотоку в позвоночных артериях. Это может привести к кислородному голоданию мозга, из-за чего успеваемость ребенка в школе может понизиться.

«К тому же возможно, у вашего ребенка дисфункция шейного отдела позвоночника, связанная с родовыми травмами или хроническим стрессом. При подобном диагнозе питание мозга недостаточно, ребенок плохо схватывает материал в школе. Портится поведение», — объяснила нейрохирург.

Психолог Метальская рассказала, как можно помочь ребенку справиться со стрессом.

«Можно попробовать простое упражнения: всей семьей лежать на валике после рабочего дня. Прекрасно снимает спазмы шеи, восстанавливает кровообращение. А еще гуляйте по вечерам. Какие семьи у нас так поступают? Думаю, те, у кого нет проблем с обучением детей. Зато есть время, чтобы побыть с друг другом», — посоветовала специалист.