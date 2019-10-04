Врачи рассказали о состоянии раненных в перестрелке на кубанском заводе

Ранения в ходе перестрелки при захвате завода «Кубанские деликатесы» получили три человека. Все они госпитализированы в Славинскую Центральную районную больницу. Врачи оценили их состояние как стабильное, не угрожающее жизни. Об этом «360» рассказала заместитель главного врача медицинского учреждения Елена Штонда.

Бригады скорой помощи доставили в больницу троих мужчин 25, 27 и 30 лет с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

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«На данный момент их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Я думаю, что все будет хорошо, перспективы хорошие. Повреждения у двоих поверхностные, прошедшие по касательной. У одного травмирована кисть, его прооперировали», — рассказала представитель больницы.

Елена Штонда отметила, что получивших поверхностные ранения оставят в больнице на два-три дня, а подстреленному в кисть придется задержаться дней на 10.

На завод «Кубанские деликатесы» напали восемь мужчин и начали стрелять в охранников предприятия. После они попытались взять в заложники работников производства, но в итоге всех отпустили, а сами забаррикадировались внутри здания.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю пояснили, что причиной конфликта стал спор собственников завода между собой. На место прибыли следователи, которые начали изучать причины произошедшего. После организованной проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Глава Славянского района Роман Синяговский объяснил, что два учредителя завода поругались между собой и один пытался перехватить управление, приведя сотрудников частного охранного предприятия.