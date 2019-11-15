Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентов

Учащиеся строительного колледжа Благовещенска, которые получили ранения при стрельбе в учебном заведении 14 ноября, находятся под наблюдением врачей. Двое из них — в реанимации в тяжелом состоянии.

Двое пациентов 17 лет госпитализированы в Амурскую областную детскую клиническую больницу, рассказал «360» ее главврач Руслан Белоус.

«Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному — в отделении детской политравмы. Второй пациент — в реанимационном отделении в тяжелом состоянии», — уточнил он.

По словам главврача, медики выполняют весь спектр медицинских обследований. Ведется необходимое лечение.

«Угрозы жизни на данный момент мы не видим», — заключил Белоус.

В правительстве Амурской области добавили, что третий пострадавший — 20 лет — лежит в реанимации Благовещенской городской клинической больницы. Его, как и двух других ребят, прооперировали накануне.

Медики не исключили осложнения у раненных при стрельбе в колледже Благовещенска Подробнее

На сегодняшний день состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла утром 14 ноября. 19-летний студент пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по людям. Погибли два человека, в том числе нападавший — он совершил самоубийство. Пострадали трое.

По словам сокурсников стрелка, он был тихим юношей, который не шел на конфликт, и ничем особенным не выделялся.