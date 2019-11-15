  • Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентов

    15 ноября 2019, 06:59

    Александра Ломейко, Василиса Андреева

    Учащиеся строительного колледжа Благовещенска, которые получили ранения при стрельбе в учебном заведении 14 ноября, находятся под наблюдением врачей. Двое из них — в реанимации в тяжелом состоянии.
    Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске студентов

    Двое пациентов 17 лет госпитализированы в Амурскую областную детскую клиническую больницу, рассказал «360» ее главврач Руслан Белоус.

    «Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному — в отделении детской политравмы. Второй пациент — в реанимационном отделении в тяжелом состоянии», — уточнил он.

    По словам главврача, медики выполняют весь спектр медицинских обследований. Ведется необходимое лечение.

    «Угрозы жизни на данный момент мы не видим», — заключил Белоус.

    В правительстве Амурской области добавили, что третий пострадавший — 20 лет — лежит в реанимации Благовещенской городской клинической больницы. Его, как и двух других ребят, прооперировали накануне.

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    На сегодняшний день состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое.

    Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ произошла утром 14 ноября. 19-летний студент пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по людям. Погибли два человека, в том числе нападавший — он совершил самоубийство. Пострадали трое.

    По словам сокурсников стрелка, он был тихим юношей, который не шел на конфликт, и ничем особенным не выделялся.