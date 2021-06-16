Врачи рассказали о состоянии пострадавших после пожара на АЗС в Новосибирске

В реанимации после пожара на АЗС в Новосибирске остаются шесть человек. Всего пострадали 35 человек. Об этом рассказали в пресс-службе областной больницы.

«Одного пациента выписали из отделения, одного из реанимации перевели в отделение», — передал ТАСС слова представителя учреждения.

До этого главврач больницы Анатолий Юданов сообщал о семи пациентах, находящихся в реанимации. Всего в больницу попали 17 человек. Самый высокий процент поражения тела ожогами — около 40. Известно, что из пострадавших никто угарным газом не отравился.

Взрыв на АЗС произошел в понедельник. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Помимо этого, у ближайших домов взрывной волной выбило около 100 окон. Губернатор области Андрей Травников заявил, что основной причиной пожара является несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

В среду суд арестовал директора заправки в Новосибирске, где произошел крупный пожар. Его отправили в СИЗО на два месяца. Дело расследует центральный аппарат СК РФ.