Врачи рассказали о состоянии подрывника из Серпуховского монастыря

Устроивший взрыв на территории Серпуховского монастыря выжил, но находится в очень тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«В настоящее время устроивший взрыв молодой человек находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое», — рассказали врачи.

Агентству от источника в правоохранительных органах стало известно, что подрывник использовал устройство с поражающими элементами. В квартире отца молодого человека нашли металлоискатель и те самые составляющие СВУ, среди которых были металлические пули для пневматического оружия. Такие же были и в примененном взрывном устройстве. Следователи пришли к выводу, что подрывник собрал СВУ из подручных средств.

Взрыв в Серпуховском монастыре произошел утром 13 декабря. Его устроил бывший ученик гимназии при монастыре. Очевидцы сообщили, что из-за случившегося пострадали семь человек. Самого нападавшего отвезли в больницу со множественными травмами. Предположительно, причиной для такого поступка могла стать травля во время обучения.