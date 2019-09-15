Врачи рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель судна в Югре
Состояние двух госпитализированных женщин медики оценивают как удовлетворительное. Они находились на борту пассажирского судна «Метеор», которое село на мель на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Двух женщин положили в больницу в Нягани.
«Состояние пострадавших — удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказал Добровольский.
Севшее на мель судно доставили в Ханты-Мансийск утром 15 сентября, сообщили агентству в речном вокзале города. Однако не известно, были ли на борту «Метеоре» пассажиры.
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в ЮгреПодробнее
Днем 14 сентября «Метеор» направлялся из Березово в Ханты-Мансийск, но в 15 километрах от поселка Перегребное сел на мель на реке Обь в Октябрьском районе. Всего на борту судна в тот момент сидели 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали четыре человека.
Пассажирское судно принадлежит компании «Северречфлот».