Врачи рассказали о состоянии пассажиров севшего на мель судна в Югре

Двух женщин положили в больницу в Нягани.

«Состояние пострадавших — удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказал Добровольский.

Севшее на мель судно доставили в Ханты-Мансийск утром 15 сентября, сообщили агентству в речном вокзале города. Однако не известно, были ли на борту «Метеоре» пассажиры.

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре Подробнее

Днем 14 сентября «Метеор» направлялся из Березово в Ханты-Мансийск, но в 15 километрах от поселка Перегребное сел на мель на реке Обь в Октябрьском районе. Всего на борту судна в тот момент сидели 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали четыре человека.

Пассажирское судно принадлежит компании «Северречфлот».