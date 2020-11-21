Врачи рассказали о состоянии отравившихся антисептиком в Якутии

Состояние двоих жителей Таттинского улуса остается крайне тяжелым. Они находятся на аппарате ИВЛ. За жизни пострадавших борются сотрудники республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Местные жители купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» в магазине «Баай Ас» и выпили его. Отравились девять человек, семь из них вскоре умерли, писала «Газета.ru». Двое выживших — 48-летняя женщина и 32-летний мужчина — находятся в больнице. Правоохранители изъяли остаток антисептика для экспертизы и доставили жидкость в Якутск. Содержание метанола в антисептике составило 69%.

Метиловый спирт может привести к острому отравлению с летальным исходом при вдыхании и заглатывании. Он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.