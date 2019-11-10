Врачи рассказали о состоянии доцента СПбГУ Соколова

Историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов находится в больнице. Его состояние тяжелое. Соколова подозревают в убийстве и расчленении бывшей студентки. Его нашли в воде Мойки с пакетом, в который он сложил отпиленные руки любимой.

«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», — подтвердили в больнице. Сообщение медиков процитировало РИА «Новости».

Следователи продолжают расследование дела, возбужденного после того, как в реке Мойке в Санкт-Петербурге нашли нетрезвого профессора, прижимающего к себе рюкзак с отпиленными женскими руками. Там же лежал травматический пистолет.

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Мужчину задержали как подозреваемого. Предварительно установлено, что преподаватель убил и расчленил свою возлюбленную, которая когда-то была его студенткой. Анастасия Ещенко помогала профессору в научной работе, а в свободное время они переодевались в Наполеона и Жозефину.

Соколов ранее оформил явку с повинной. Профессор признался в содеянном. Он рассказал, что после убийства возлюбленной собирался красиво уйти из жизни: снова надеть императорский сюртук и покончить с собой на глазах у туристов в Петропавловской крепости. Следствие продолжается.