Врачи рассказали о состоянии доцента СПбГУ Соколова
«Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжелое», — подтвердили в больнице. Сообщение медиков процитировало РИА «Новости».
Следователи продолжают расследование дела, возбужденного после того, как в реке Мойке в Санкт-Петербурге нашли нетрезвого профессора, прижимающего к себе рюкзак с отпиленными женскими руками. Там же лежал травматический пистолет.
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Мужчину задержали как подозреваемого. Предварительно установлено, что преподаватель убил и расчленил свою возлюбленную, которая когда-то была его студенткой. Анастасия Ещенко помогала профессору в научной работе, а в свободное время они переодевались в Наполеона и Жозефину.
Соколов ранее оформил явку с повинной. Профессор признался в содеянном. Он рассказал, что после убийства возлюбленной собирался красиво уйти из жизни: снова надеть императорский сюртук и покончить с собой на глазах у туристов в Петропавловской крепости. Следствие продолжается.