Врачи рассказали о пользе и вреде самоизоляции

Член профсоюза врачей города Москвы «Действие» Альбина Стрельченко рассказала, что из-за самоизоляции значительно уменьшится количество простуд. Воздушно-капельным путем передается не только коронавирус, но и многие другие вирусы. Это значит, что пока вы сидите дома, риск подхватить их минимальный.

Также, по ее словам, многие люди не успевают поесть на работе. Из-за такого режима питания нарушается работа ЖКТ. Во время самоизоляции нет необходимости голодать весь день и можно наладить питание.

Президент Российского общества сомнологов профессор Роман Бузунов считает, что появилась отличная возможность выспаться. Работая дистанционно, нет необходимости тратить время на дорогу, а освободившееся время можно потратить на сон.

Это все плюсы. Но у самоизоляции есть и минусы.

Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в то же время посоветовал следить за своим весом, так как постоянно находясь дома, легко начать переедать. Вкупе с отсутствием физических нагрузок из-за этого легко поправиться.

По мнению кардиолога, заслуженного врача России Юрия Кремнева малоподвижный образ жизни увеличивает «склонность к образованию тромбов».

Семейный и детский психолог Ольга Демьяненко предупредила о возможных конфликтах в семье из-за постоянного нахождения в одной квартире с родственниками. «Нужно уметь разговаривать и обсуждать отрицательные эмоции, которые возникают», — советует она.