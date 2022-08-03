Врачи рассказали о нетипичных симптомах инфаркта

Об инфаркте может свидетельствовать удушье, кашель, острые резкие боли по всему телу. Нетипичные симптомы инфаркта в разговоре с Lenta.ru назвали терапевт Нэя Георгиева и кардиолог Анна Дроганова.

«По характеру боль при инфаркте миокарда жгущая, давящая, сжимающая. Но самое главное, что, в отличие от приступа стенокардии, она не проходит за несколько минут и может сопровождаться сильным страхом смерти, одышкой, ознобом и резкой слабостью», — рассказала Дроганова.

По словам Нэи Георгиевой, при инфаркте могут возникать резкие острые боли по всему телу. Это значит, что болевые ощущения могут быть не только в области грудины, но и в области горла, пальцев рук или челюсти, написал сайт kp.ru.