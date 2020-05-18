Врачи рассказали, как избежать повышенного уровня глюкозы в крови

Член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что из-за высокого содержания глюзы кровь становится густой. Измененное состояние не позволяет ей легко проникать в капилляры и сосуды.

«Нарушение питания клеток также приводит к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией. Эти заболевания проявляются чувствами покалывания, пощипывания или жжения в руках и ногах. Чаще всего поражение происходит в стопах. На них оказывается очень высокая нагрузка, и кровь там застаивается больше всего. В частности, из-за гравитации — венозный отток всегда идет против гравитации. Зачастую у пациентов с сахарным диабетом возникает сухая гангрена, в результате чего приходится производить ампутацию пальцев ног», — пояснил Кондрахин.

По его словам, нарушенный метаболизм глюкозы вызывает набор веса, слабость, потливость, тремор и частое мочеиспускание. Кардиолог уточнил, что к специалисту нужно обратиться, если содержание сахара в крови превысило 6.0 ммоль/л.

Диетолог Светлана Титова обратила внимание на то, что полностью исключать сахар из рациона не рекомендуется. Белый сахар можно заменить натуральными подсластителями, а покупные готовые продукты — домашней едой.

«При этом нужно понимать, что проблема даже не в самом белом (свекольном) сахаре, а в том, какого качества он представлен в низком ценовом сегменте. Такой не совсем качественный продукт повышает уровень глюкозы в крови намного быстрее, чем натуральные подсластители. Если найти действительно настоящий белый сахар, при умеренном потреблении он не окажет негативного влияния на организм», — добавила Титова.