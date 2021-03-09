Врачи раскритиковали отмену обязательного УЗИ для беременных

Врачи заявили о необходимости обязательного ультразвукового исследования для беременных женщин на 30-34 неделе. Об этом сообщил «Ридус».

Ранее Минздрав убрал эту процедуру из списка обязательных. Врач ультразвуковой диагностики Николай Пипенко выпустил петицию с требованием вернуть ее.

Репродуктолог Гаянэ Калоева объяснила, что это нужно для того, чтобы при выявлении определенных заболеваний у ребенка, врачи могли бы подобрать примерную схему лечения. Кроме того, родителям тоже не помешало бы быть в курсе такой информации.

«Возможно, исправить ситуацию не получится, хотя сейчас вполне успешно делают внутриутробные операции, но родители успеют подготовиться, проконсультироваться с врачами, чтобы ребенка сразу после родов могли, например, детским хирургам передать», — рассказала она.

Тем не менее, не все специалисты согласны с этой точкой зрения. Академик РАН и РАМН Владимир Серов считает, что последнее УЗИ не особо имеет смысл.

«Жесткой необходимости в этом нет, потому что к этому времени плод полностью сформирован, и если находится порок развития, то уже сделать ничего нельзя», — пояснил он.