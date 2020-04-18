«Врачи работают на износ, берегите их»: пациент с COVID-19 из подмосковной инфекционки обратился к россиянам

Сейчас врачи днем и ночью борются за жизни людей с коронавирусом. Один из пациентов инфекционки в Реутове попросил всех оставаться дома, чтобы поберечь не только себя, но и работающих на износ медиков.

Борис рассказал «360», что после заболевания ему приходилось очень тяжело. «Трудно было дышать, поднималась температура, одышка. Сейчас чувствую себя лучше и готовлюсь к выписке», — отметил мужчина.

Он попросил всех оставаться дома, меньше выходить на улицу и контактировать с другими людьми. Никогда нельзя быть уверенным, что общаешься именно со здоровым человеком.

«Берегите себя, близких и всех врачей, которые на износ работают. А их, вот поверьте мне, не хватает. Не хватает нянечек, медсестер, дежурят по двое суток. Им очень тяжело. Постарайтесь облегчить их труд», — заключил Борис.

Сейчас в Московской области действует режим самоизоляции. Власти просят граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Разрешается пройтись до магазина или аптеки, вынести мусор или погулять с питомцем. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск.