«Врачи работают на износ, берегите их»: пациент с COVID-19 из подмосковной инфекционки обратился к россиянам
Борис рассказал «360», что после заболевания ему приходилось очень тяжело. «Трудно было дышать, поднималась температура, одышка. Сейчас чувствую себя лучше и готовлюсь к выписке», — отметил мужчина.
Он попросил всех оставаться дома, меньше выходить на улицу и контактировать с другими людьми. Никогда нельзя быть уверенным, что общаешься именно со здоровым человеком.
«Берегите себя, близких и всех врачей, которые на износ работают. А их, вот поверьте мне, не хватает. Не хватает нянечек, медсестер, дежурят по двое суток. Им очень тяжело. Постарайтесь облегчить их труд», — заключил Борис.
Сейчас в Московской области действует режим самоизоляции. Власти просят граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Разрешается пройтись до магазина или аптеки, вынести мусор или погулять с питомцем. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск.