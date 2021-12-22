Врачи предупредили об опасностях, которые могут настигнуть в новогодние праздники

В период новогодних праздников нагрузка на врачей увеличивается в разы. Это и не удивительно, поскольку люди получают от переизбытка алкоголя и еды не только отравления, но и различные травмы. Об этом «Общественной службе новостей» рассказали медицинские работники.

По словам заведующего травматологическим отделением московской областной больницы им. Розанова Арутюна Туфаняна, в новогоднюю ночь ежегодно поступает огромное количество пациентов с переломами и ушибами. Еще одной проблемой после новогодней ночи становится омертвление тканей поджелудочной железы.

«Иногда последствия новогодней ночи и неумеренности в еде приводят людей в реанимацию, где за них берутся хирурги. Доходит до удаления нежизнеспособных тканей. После человеку всю жизнь придется соблюдать строгую диету», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Кроме того, в новогоднюю ночь невакцинированным людям легко заразиться коронавирусной инфекцией. По словам врача-терапевта Видновской районной клинической больницы Тимура Асанова, необходимо помнить о социальной дистанции и, собравшись в гости, брать с собой маску.