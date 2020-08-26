Врачи поставили главе Тувы предварительный диагноз. У него пневмония

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого, по его словам, во второй раз нашли коронавирус, рассказал о предварительном заключении медиков. Она заявили, что у него пневмония.

Кара-оол сообщил в Instagram, что находится в военном госпитале имени Вишневского в Москве.

«Мне стало чуть полегче, диагноз, пока с настороженностью, „пневмония“», — написал он.

Главы Тувы поблагодарил всех неравнодушных за внимание и попросил их не беспокоиться.

Ранее стало известно, что политик во второй раз заразился COVID-19. В первый раз его госпитализировали 25 мая, но уже в начале июня он выписался. В этот раз Кара-оола отравили на обследование в российскую столицу. Уже в московской больнице его состояние оценили как стабильное и удовлетворительное.

Пока Кара-оол болеет, республикой руководит его первый заместитель Александр Брокерт. Однако глава региона находится в курсе всех дел, он по мере возможности работает дистанционно.

За последние сутки в России зафиксировано 4676 случаев COVID-19. Всего коронавирусом с начала эпидемии заболели 970 865 человек. Жертвами вируса стали 16 683 пациентам больных, выздоровели 786 150 жителей страны.