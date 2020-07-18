Врачи посоветовали не ездить на озера в жару

На озерах можно подхватить опасные болезни, особенно летом, когда пляжи переполнены. Кроме вирусов опасность представляют также различные инфекции, распространяющиеся в воде.

Отдыхающие рискуют заболеть дифтерией, холерой, эшерихиозом и даже гепатитом А, которые легко передаются через воду. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко порталу URA.RU.

«Там, где много народу, риск вспышек инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, возрастает», — добавила врач.

Хотя пока нет никаких доказательств, что СOVID-19 можно заразиться через воду.

Также Романенко призвала выбирать проверенные озера с обустроенными пляжами и минимумом мусора. И даже на таких водоемах лучше не нырять с головой и не пить из них воду. Также терапевт советует обращать внимание на водоплавающих птиц. Если они есть на берегу, то опять же лучше воздержаться от купания, так как утки, лебеди и различные животные могут быть переносчиками заболеваний.

С Романенко согласен и крымский врач Антон Эльстер, который рассказал RT, что заразиться через воду можно и коронавирусом, если при нырянии в рот попадет биологические жидкости человека с COVID-19.

Ранее стало известно, что на Северном речном вокзале Москвы обустроят зону отдыха с пляжами и бассейнами с подогревом. Также в парке откроют кафе, душевые, раздевалки и пункты проката полотенец.