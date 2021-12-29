Врачи поликлиники Краснодара записали рэп о коронавирусе

Пандемия продолжается, и коронавирус периодически становится темой для творчества. За нее взялись и медики из поликлиники города Краснодара — они записали клип, в котором прочитали рэп про COVID-19, его опасность и работу врачей в этот непростой период.

В своем тексте врачи напомнили людям, что даже если они уже успели привыкнуть к условиям пандемии коронавируса, все равно она похожа на войну. Перед вирусом равны все — и самые богатые, и самые бедные. Люди заражаются, и последствия могут быть самыми серьезными.

Медики отметили, что у них в таких условиях особенно сложная работа, не хватает времени даже выпить воды. Единственный выход, как говорят участники ковидного клипа, — это своевременная вакцинация. «Вакцинируйся смело», — повторяют медики и подчеркивают, что сейчас все мы «скованные одной цепью». Это отсылка к знаменитой песне группы «Наутилус Помпилиус».

Это не единственная песня, которую россияне посвящают борьбе с коронавирусом. Еще весной 2020 года, когда пандемия только началась, популярность получил еще один клип врачей. Тогда для своего произведения медики выбрали стиль рок-н-ролл.