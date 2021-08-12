Врачи под Костромой отказались принять ребенка с судорогами и температурой

В Костромской области жительница поселка Красное-на-Волге пожаловалась на врачей, которые отказались принять ее ребенка с температурой 40 градусов и судорогами. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Кострома».

Мать ребенка записала видео в машине скорой, попросив принять меры в отношении больницы в Костроме, где их отказались принять.

«Еду в скорой с ребенком. Ребенок с температурой 40, судороги. В 3-й городской детской костромской больнице нас отказались принять», — рассказала женщина.

На ситуацию отреагировал Департамент здравоохранения Костромской области. Там сообщили, что ребенку в итоге оказали помощь в областной больнице № 1. Сейчас девочка чувствует себя гораздо лучше, отметили в ведомстве. Они пояснили, что обычно детей госпитализируют в детскую больницу, но если есть подозрения на ковид, то ребенка направляют в ОБ КО № 1, где развернуты ковидные койки.

Местные жители выразили возмущение из-за такой ситуации. Пользователи соцсети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Костромская область» отметили, что история могла закончиться печально, если бы ребенка не успели перевести в другую клинику.