Общество 29 февраля 2024, 13:19 Врачи Первой детской больницы в Петербурге спасли 13 пациентов со СМА

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В Санкт-Петербурге врачи Первой Детской городской больницы спасли 13 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) благодаря неонатальному скринингу. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Дети попали в скрининговую программу в самом раннем возрасте, это позволило вовремя назначить им генозаместительную терапию. Сейчас пациенты не имеют признаков заболевания и развиваются согласно календарю.

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Отмечается, что Первая детская больница вошла в пилотный проект по скринингу СМА еще в 2022 году.