Врачи перечислили основные симптомы укуса инфицированного клеща

Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидемический сезон могут говорить о том, что человека укусил инфицированный клещ. Инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца.

Об этом рассказал врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что стоит помнить, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было.

«После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь», — объяснил специалист.

Удалить клеща самостоятельно можно при помощи нитки, рассказал врач. Ее нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить по направлению часовой стрелке.

После укуса клеща у взрослых людей и у детей появляются одни и те же симптомы — это температура и сыпь, отметила врач-инфекционист ИКБ № 2 Наталья Прохорова. Она призвала не паниковать из-за укуса, а постараться как можно скорее удалить клеща.

Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства. Прохорова подчеркнула, что после укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, и если таковые будут выявлены, то нужно проконсультироваться с врачом-инфекционистом.

Врач рассказал о том, как обезопасить себя от укуса клещей, которые переносят энцефалит. Это заболевание приводит к воспалению мозга. По его словам, люди, которые живут в эндемичных районах или туда въезжают по каким-то делам, имеют право на бесплатную вакцинацию от энцефалита. Эксперт добавил, что необходимо проводить вакцинацию каждые три-пять лет.