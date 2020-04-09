Врачи паркуются бесплатно. Приятная статистика на дорогах

Врачам отметили плату за парковку. В ближайшее время департамент транспорта совместно с Минздравом сформируют реестры медиков, которые смогут оставлять свои машины на паркингах бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Коронавирус повлиял и на статистику нарушений на дорогах. Согласно данным ЦОДД, в период с 30 марта 5 апреля количество нарушений ПДД снизилось почти двое — на 45%, по сравнению с предыдущей неделей.

Помимо этого, станции МЦД теперь дезинфицируют каждые два часа. 96 сотрудников московского диаметра находятся на страже здоровья горожан, которые не могут перейти на удаленную работу, и вынуждены перемещаться по городу. Обрабатываются валидаторы турникетов, аппараты по продаже билетов, скамейки, стойки SOS и все поверхности, с которыми контактируют пассажиры.

Отмечается, что для дезинфекции используются безопасные для людей антибактериальные средства.

Ранее Москва почти опустела. На улицах города и в общественном транспорте людей становится все меньше. В метро количество пассажиров снизилось на 87%, а в наземном транспорте — на 83%.