Врачи отметили сокращение постковидного синдрома

Период постковидного синдрома становится короче, а переболевших пациентов, жалующихся на плохое самочувствие, стало меньше. Об этом Lenta.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Его сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят», — сообщила она.

По мнению пульмонолога Александра Карабиненко, такая тенденция связана с тем, что люди учатся адаптироваться к коронавирусу.

«Человек все равно адаптируется ко всем этим неудобствам, потихонечку двигается, увеличивает объем нагрузок и таким образом приспосабливается к повседневной жизни», — пояснил он в разговоре с изданием.

К симптомам постковидного синдрома относят апатию, снижение работоспособности, тревожные и депрессивные состояния. Врачи отмечают, что такие проблемы являются нормальными для переболевших.

«Ощущения непривычные для людей. После COVID-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят», — заверяет Ярцева.