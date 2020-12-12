Врачи объяснили, почему маску нельзя носить несколько дней подряд

Если маску носить несколько дней подряд, она накапливает в себе загрязнения и становится опасной. Так делать нельзя. Лучше пользоваться одноразовыми масками, заявила врач-инфекционист Елена Белова.

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена», — пояснила Белова в разговоре с РИА «Новости».

Если использовать маску несколько дней, она становится грязной как изнутри, так и снаружи, добавил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность», — отметил собеседник агентства.

Ранее Белова рассказала, почему нельзя носить маску в мороз. По ее словам, СИЗ на холоде быстро намокает и теряет свои защитные свойства.