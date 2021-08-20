Врачи объяснили, почему коронавирус убивает мужчин чаще, чем женщин

Согласно статистике, мужчины в России умирают от COVID-19 чаще, чем женщины. Специалисты объяснили Ura.ru, почему так происходит.

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, дело в мужских и женских гормонах — тестостероне и эстрогене. Антитела, вырабатывающиеся у женщин, проникают в клетки в большем количестве, что помогает эффективнее бороться с вирусом.

«У нас смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов, у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона, которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже», — добавил Болибок.

Инфекционист Татьяна Чаленко добавила, что у мужчин чаще, чем у женщин, развиваются сердечно-сосудистые заболевания, на фоне которых ковид протекает тяжелее.

«Опубликовано много работ, где говорится о том, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин тяжелее протекает коронавирусная инфекция. И это понятно, ведь, чем ниже тестостерон, тем выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть работы, которые показывают, что белок, распознающий коронавирус, связан с Х- хромосомой, а у женщин, в отличие от мужчин, их две, следовательно, иммунный ответ более адекватный», — сказала врач.