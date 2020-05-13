Врачи ждут с тревогой грядущую неделю из-за майских праздников и коронавируса
«Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой», — заявила в эфире телеканала «Россия 1» доктор медицинских наук, главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.
Она подчеркнула, что ситуация действительно серьезная. Сама Шаповаленко работает в реанимации, где большинство пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями», — подытожила собеседница.
До майских праздников россиян предупреждали о возможной второй волне пандемии, если они нарушат режим самоизоляции и отправятся на загородные пикники. 30% сограждан на все увещевания наплевали и поехали на шашлыки.
По последним данным, российские медики выявили уже 232 243 случая COVID-19. От болезни, которую вызывает коронавирус, умерли 2116 человек.