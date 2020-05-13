Врачи ждут с тревогой грядущую неделю из-за майских праздников и коронавируса

Многие до сих пор не понимают всей серьезности сложившейся во всем мире ситуации с пандемией. Врачи с опасением ожидают следующей недели. Ситуация с коронавирусом может измениться не в лучшую сторону.

«Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой», — заявила в эфире телеканала «Россия 1» доктор медицинских наук, главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.

Она подчеркнула, что ситуация действительно серьезная. Сама Шаповаленко работает в реанимации, где большинство пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями», — подытожила собеседница.

До майских праздников россиян предупреждали о возможной второй волне пандемии, если они нарушат режим самоизоляции и отправятся на загородные пикники. 30% сограждан на все увещевания наплевали и поехали на шашлыки.

По последним данным, российские медики выявили уже 232 243 случая COVID-19. От болезни, которую вызывает коронавирус, умерли 2116 человек.