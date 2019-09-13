  • Врачи новгородской больницы объявили итальянскую забастовку

    13 сентября 2019, 17:50

    Нина Петлинова

    Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку. Они отказались от любой сверхурочной нагрузки и призвали других медицинских работников, чьи трудовые договоры грубо нарушаются, присоединяться к ним. Об этом они заявили в видео, которое разместили на Youtube-канале независимой профсоюзной организации «Альянс врачей».
    Врачи новгородской больницы объявили итальянскую забастовку

    «Мы требуем повышения заработных плат, обеспечение медиков оборудованием, инструментами и лекарствами», — сказано в описании к ролику.

    Свои обращения записали четверо врачей из различных отделений ОДКБ. Врач-реаниматолог Артем Наумов сообщил, что каждый из врачей детской больницы «работает примерно на 2,5 ставки» вместо одной и отметил, что конкретно у него в этом месяце назначено 350 рабочих часов — и это без учета совместительства в других больницах. Старший фельдшер патологоанатомического отделения Елена Пирогова рассказала, что докторам приходится лечить пациентов, использую устаревшее оборудование, которое не обновляли с 75-85 годов. Заведующий лор-отделением Уразгалиев Руслан отметил, что другие методы, которые они испробовали, пытаясь донести свои требования инспекции труда и суды, не приносят больших результатов.

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    «Мы будем выполнять только ту нагрузку, которую предусматривают наши трудовые договоры», — заявили врачи в видео.

    В пресс-службе Минздрава Новгородской области сообщили РИА «Новости», что им не поступало уведомлений о проведении в ОДКБ каких-либо акций. Обращений к главврачу также не было зафиксировано.

    «Режим работы больницы не изменился», — отметили там.

    Власти также уточнило, что двое медиков, которые записали свои обращения для канала, сейчас находятся в отпуске.

    Итальянская забастовка подразумевает отказ от выполнения сверхурочной работы.