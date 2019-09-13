Врачи новгородской больницы объявили итальянскую забастовку

«Мы требуем повышения заработных плат, обеспечение медиков оборудованием, инструментами и лекарствами», — сказано в описании к ролику.

Свои обращения записали четверо врачей из различных отделений ОДКБ. Врач-реаниматолог Артем Наумов сообщил, что каждый из врачей детской больницы «работает примерно на 2,5 ставки» вместо одной и отметил, что конкретно у него в этом месяце назначено 350 рабочих часов — и это без учета совместительства в других больницах. Старший фельдшер патологоанатомического отделения Елена Пирогова рассказала, что докторам приходится лечить пациентов, использую устаревшее оборудование, которое не обновляли с 75-85 годов. Заведующий лор-отделением Уразгалиев Руслан отметил, что другие методы, которые они испробовали, пытаясь донести свои требования инспекции труда и суды, не приносят больших результатов.

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«Мы будем выполнять только ту нагрузку, которую предусматривают наши трудовые договоры», — заявили врачи в видео.

В пресс-службе Минздрава Новгородской области сообщили РИА «Новости», что им не поступало уведомлений о проведении в ОДКБ каких-либо акций. Обращений к главврачу также не было зафиксировано.

«Режим работы больницы не изменился», — отметили там.

Власти также уточнило, что двое медиков, которые записали свои обращения для канала, сейчас находятся в отпуске.

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