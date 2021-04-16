Врачи не успели к умирающей россиянке из-за бездорожья. Администрация объяснила снежную кашу резким потеплением

В Марий Эл бригада скорой помощи не успела спасти 46-летнюю женщину из-за плохой дороги. Медикам пришлось добираться до деревни Паймыр на лошади. По словам местных жителей, проблемы с дорогой у них возникают часто. А в администрации Шоруньжинского сельского поселения «360» заявили, что снег чистят постоянно, но в тот день из-за резкого потепления на проезжей части образовалась снежная каша, которую они не успели убрать.

Женщина почувствовала боли в сердце в 17:00. Медики приехали спустя четыре часа после вызова, когда сельчанка уже умерла. Им пришлось оставить машину в соседнем селе Ямбатор и добираться до больной на лошади, сообщило издание «Подъем».

Глава Шоруньжинского сельского поселения Иван Евсеев рассказал «360», что в тот вечер ему звонили родственники женщины, в семь вечера, и просили почистить дорогу.

«Мы работаем по договору. Чтобы вызвать трактор и прочистить дорогу, нужно выходить на председателя. На это бы потребовалась два-три часа», — рассказал он.

По его словам, когда это произошло, в регионе было резкое потепление. В деревню ведет грунтовая дорога. Из-за плюсовой температуры снег растаял и превратился в снежную кашу.

«За день до этого по этой дороге ездили на маленькой машине, проезжая часть была хорошая», — отметил он.

Деревня Паймыр маленькая, в ней проживают 35 человек в семи домах. Всего в населенном пункте стоит 14 домов, но часть из них заброшена. Социальных объектов в деревне никаких нет. Из-за маленького количества населения решить проблему с дорогой сложно, сказал глава сельского поселения. Асфальтовое покрытие ждут деревни, в которых проживает людей намного больше.

По его словам, в прошлом году к одной деревне построили дорогу протяженностью около восьми километров, в этом году планируют сделать еще одну к другой деревне.

В Минздраве Марий Эл сообщили «Подъему», что по фату смерти женщины началась проверка. В пресс-службе отметили, что история произошла в конце марта.