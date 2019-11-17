Врачи не смогли вывести отравившегося «Кротом» математика из тяжелого состояния

Заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов после отравлением жидкостью для прочистки труб по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «360» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Стало известно о состоянии отравившегося «Кротом» математика Подробнее

За минувшие сутки медики не смогли переломить ситуацию. Об отравлении известного математика сообщили в ночь на субботу, 16 ноября.

91-летний преподаватель зашел в ванну и выпил из бутылки с жидкостью для прочистки труб — он перепутал ее с бутылкой с водой.

После этого мужчину в экстренном порядке госпитализировали и определили в реанимацию.

Похожий случай произошел летом 2019 года с известным продюсером Бари Алибасовым. В начале июня он попал в больницу с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей из-за отравления «Кротом».

8 августа Алибасов подал в суд на торговую сеть «Ашан», где продается это средство для прочистки труб. В заявлении было сказано, что тара «Крота» похожа на бутылку с соком и не соответствует нормам безопасности. Пресненский суд Москвы тогда иск отклонил.