Врачи не нашли коронавирус у госпитализированного в Петербурге китайца
«5 февраля один из членов экипажа судна из Испании, гражданин КНР, был госпитализирован с признаками ОРВИ. В настоящее время у него нет температуры, пневмонии не выявлено», — цитирует РИА «Новости» заявление представителя городского управления Роспотребнадзора.
Утром 6 февраля стало известно, что китаец приплыл в Петербург из Испании на барже Tai Honesti. Судно ходит под флагом Панамы. Оно должно было забрать металлолом. До этого мужчина был в Ухане. Его решили поместить в больницу имени Боткина для обследования из-за температуры.
Весь экипаж оставили на барже и запретили сходить на берег. Судно продезинфицировали.
Жертвами коронавируса в стали уже 564 человека. Медики зафиксировали более 28 тысяч заразившихся. Инфекция распространяется за пределы китайского Уханя, но в России заболевших нет.
Из КНР эвакуировали 144 россиян. Их привезли на двух самолетах ВКС России и разместили в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени. Все прибывшие пройдут двухнедельный карантин.