Общество 12 февраля 2024, 03:30 Врачи назвали три привычки, способные посадить печень человека Focus: чрезмерное употребление фруктов может плохо сказаться на здоровье печени Freepik

Читать 360tv в

Частое употребление лекарственных препаратов и малоподвижный образ жизни могут привести к проблемам с печенью. Об этом сообщил портал Focus со ссылкой на мнение экспертов.

Также вредной для печени привычкой является употребление чрезмерного количества фруктов. Специалисты предупредили, что фруктоза в больших дозах может навредить здоровью. Переизбыток этого компонента приводит к жировой болезни печени.

Реклама

Кроме этого, негативно сказаться на печени могут побочные эффекты лекарств, принимать препараты следует аккуратно и только по назначению врача. Если пациент чувствует усталость, потерю аппетита и боль в животе, то нужно обратиться к специалисту.

Отсутствие активности тоже отрицательно влияет на печень. Жир откладывается не только под кожей, но и вокруг органов. Иногда это оборачивается воспалением.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова заявила, что алкоголь, торты и сливочное масло негативно влияют на здоровье печени. Помимо этого, на органе может плохо сказаться большое количество сахара в рационе.