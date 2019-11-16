Врачи назвали причину смерти политика Никиты Исаева

Умер Директор Института актуальной экономики Никита Исаев Подробнее

Исаев скончался от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца. Медики не успели спасти политика и констатировали его смерть.

Тело привезли на Павелецкий вокзал в Москве.

Мужчина никогда не жаловался на свое здоровье, выглядел бодрым и полным сил, рассказали друзья погибшего.

Исаев умер в ночь на 16 ноября, ему был 41 год. Он ехал в поезде в Москву из командировки в Тамбове. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо, поэтому на ближайшую станцию — Узуново ему вызвали скорую помощь.

«Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня», — написал Исаев в последнем посту от 15 ноября в Facebook.

Дату и место похорон назовут позднее.

Никита Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Он окончил МГЮА, кандидат юридических наук. Политик работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а еще в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия».