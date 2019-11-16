  • Врачи назвали причину смерти политика Никиты Исаева

    16 ноября 2019, 12:04

    Алена Макаренко

    Врачи назвали причину смерти политика, директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. Об этом сообщил сайт kр.ru.
    Врачи назвали причину смерти политика Никиты Исаева

    Умер Директор Института актуальной экономики Никита Исаев

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    Исаев скончался от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца. Медики не успели спасти политика и констатировали его смерть.

    Тело привезли на Павелецкий вокзал в Москве.

    Мужчина никогда не жаловался на свое здоровье, выглядел бодрым и полным сил, рассказали друзья погибшего.

    Исаев умер в ночь на 16 ноября, ему был 41 год. Он ехал в поезде в Москву из командировки в Тамбове. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо, поэтому на ближайшую станцию — Узуново ему вызвали скорую помощь.

    «Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня», — написал Исаев в последнем посту от 15 ноября в Facebook.

    Дату и место похорон назовут позднее.

    Никита Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Он окончил МГЮА, кандидат юридических наук. Политик работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а еще в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия».