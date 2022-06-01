Врачи назвали плюсы и минусы молока для здоровья

Споры о молоке в медицинской среде не утихают: одни врачи считают его вредным для взрослых людей, другие, наоборот, доказывают пользу. О плюсах и минусах молока в интервью kp.ru рассказали врач-диетолог Людмила Денисенко и врач общей практики Наталия Горн.

То, что молоко не усваивается у взрослых людей — это миф, считает Денисенко. Этот продукт содержит большое количество полезных веществ.

«При ежедневном употреблении около литра молока в день покрывается вся суточную потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и рибофлавине. А также 50% потребности в протеине, 33% потребности в витамине А, аскорбиновой кислоте и тиамине, 25% потребности в энергии», — сказала врач.

По словам Горн, сырое молоко, напротив, не очень полезно. Однако это не значит, что пить его категорически нельзя. Врач посоветовала попробовать на время отказаться от молока, чтобы понять, приносит ли оно пользу лично вам.

«Я придерживаюсь мнения, что человек должен сам понять и решить, что ему нужно, а без чего он может прожить. А врач должен мягко направить. Например, я не очень приветствую употребление сырого (свежего) молока и не кисломолочных продуктов у взрослых людей. По моему клиническому опыту, большинству пациентов без этих продуктов легче», — сказала Горн.

По его словам, молоко в рационе лучше заменить на кисломолочные продукты и твердые нежирные сыры — они принесут больше пользы, а усваиваются организмом легче.