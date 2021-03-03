Врачи назвали опасность наушников

Громкое прослушивание музыки через наушники, особенно в метро, может привести к неприятным последствиям для слуха. Также при неправильно подобранных вкладышах есть риск появления серной пробки и травматизации кожи наружного слухового прохода. О таких опасностях аксессуара РИА «Новости» рассказали опрошенные врачи.

При чрезмерном бесконтрольном усилении звука могут появиться проблемы со слухом. Важно также правильно подбирать силиконовые вкладыши: они не должны выпадать и наносить вреда нежной коже наружного слухового прохода. Травматизация этой зоны может привести к инфицированию и развитию воспаления. Наушники также нужно часто протирать и обрабатывать антимикробными средствами.

Россиянам также не рекомендовали слушать музыку в метро. Шум в вагонах составляет от 80 до 95 децибел, поэтому людям приходится прибавлять громкость в наушниках, иногда она доходит до максимума в 120 децибел. Но орган слуха рассчитан на максимальный комфортный звук от 75 до 90 децибел, звук свыше 100 децибел — это порог боли.

Наушники могут спровоцировать появление серной пробки. Вставляя в ухо этот аксессуар, сера, которая покрывает кожу наружного слухового прохода и несет в себе защитные функции, смягчая, обеззараживая, питая кожу слухового прохода, сдвигается глубже. Так сера не успевает подсохнуть и самоудалиться из уха, поэтому она скапливается в слуховом проходе и образует серную пробку.

Если серная пробка долго воздействует на барабанную перепонку, то может возникнуть средний отит. Повредить среднее и внутреннее ухо можно и внезапным удалением вакуумного наушника.