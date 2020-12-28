Врачи назвали наличные небезопасным подарком на Новый год

В период пандемии коронавируса не все новогодние подарки можно считать безопасными. В частности, это касается наличных денег. Медики уверены, что на их поверхностях может храниться вирус. Однако есть способ его уничтожить.

По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, наличные превращаются в рассадник микробов, проходя через руки сотни людей. Поэтому, перед тем, как подарить их в конверте, необходимо обеззаразить.

«Коронавирус живет там, где влажно и умеренная температура — жару он не любит. Ему будет намного лучше в местах, где нет сквозняка и вентиляции. На поверхностях, которые обработали дезинфицирующими средствами, он просто погибнет», — передает РИА «Новости» слова доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Елены Малинниковой.

Она также отметила, что вирусы гриппа и коронавирус дольше живут на твердых поверхностях и в влажной среде. Медики сошлись во мнении, что при минусовой температуре вирус на купюрах долго не задерживается и гибнет. Поэтому, достаточно подержать деньги, например, на балконе.