Врачи нашли рак у экс-солиста «Ласкового мая»

Экс-солист группы «Ласковый май» Александр Прико попал в больницу. По словам его жены, состояние у бывшего музыканта тяжелое. Врачи уже четырежды выкачивали из легких мужчины жидкость.

У выступавшего в «золотом составе» «Ласкового мая» Прико заподозрили коронавирус, рассказала в интервью сайту kp.ru его супруга Елена. Он жаловался на боль в груди и кашель.

«Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало!» — поделилась жена Прико. Его отправили на компьютерную томографию, обнаружили жидкость в легких и 29 июля госпитализировали. Но в больнице экс-солисту «Ласкового мая» становилось все хуже.

Когда тест на COVID-19 оказался отрицательным, медики решили полностью его обследовать. И в итоге нашли онкологическое заболевание.

«Саше уже четыре раза выкачивали жидкость из легких — и так каждые два дня. Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода», — сказала Елена.

Никаких прогнозов врачи не дают — ждут результатов гистологического исследования. Супруга Прико заметила, что сейчас дорога каждая минута.

«Ждать нужно еще неделю, но это так долго. <…> Человек ведь просто умирает», — заключила она. О том, что Александр Прико попал в больницу, ранее сообщил продюсер Андрей Разин.