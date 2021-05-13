Почти 200 миллионов рублей за работу с больными COVID-19 не получили врачи на Камчатки. Эти деньги должны были быть перечислены в качестве обещанных стимулирующих выплат, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на региональную инспекцию труда.

По данным издания, в ходе проверки инспекторы ведомства выяснили, что положенные выплаты осуществлялись не в полном объеме. К ним применялся федеральный коэффициент 1,6, хотя должен был быть применен коэффициент 1,8.

Из-за неправильно расчета сумма задолженности по заработной плате врачам составила около 200 миллионов рублей, пишет издание. Работодатели получили предписания с требованием выплатить сотрудникам положенные деньги.

На сегодня предписания учреждениями не исполнены. Большинство больниц попытались обжаловать эти решения, однако иски не удовлетворили, утверждает «Коммерсант».

Стимулирующие выплаты врачам, которые работали с пациентами, зараженными коронавирусом, начали выплачивать на Камчатке в мае прошлого года. Помимо федеральной им также выплачивают региональную надбавку.

В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении медикам и другим работникам, которые борются с коронавирусом и контактируют с зараженными, более 52 миллиардов рублей. В документе уточняется, что свыше 4,6 миллиарда рублей будет выделено для единовременной страховой выплаты.

Ее получат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или инвалидности из-за работы с коронавирусом.